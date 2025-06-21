كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الجاهزية العالية والاحترافية لرجال الهيئة في التعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى النجاح في التعامل مع جنوح سفينة "القدس" في وقت قياسي.

قال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن رجال هيئة قناة السويس يتمتعون بجاهزية عالية واحترافية لتنفيذ أي عملية إنقاذ بأسرع وقت، وهو ما ظهر في حادث جنوح سفينة "القدس" حيث تم التعامل معها في 60 دقيقة فقط.

وأضاف أن هذه الجاهزية ناتجة عن التدريب المستمر والمتابعة لكل ما هو حديث ومتطور، مشيرًا إلى وجود أكبر مركز تدريب ومحاكاة في الشرق الأوسط يتم فيه تدريب الأباطين والمرشدين والعمال والبحرية.

وأوضح الفريق ربيع أن الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة اقتصرت على المعدية والرصيف الذي تقف عليه، وأن الخطأ كان طبيعيًا بسبب عطل في منظومة توجيه السفينة.

وأشار إلى أنه لم تحدث أي إصابات أو حوادث للأفراد، مؤكدًا أن الموضوع انتهى تمامًا في أقل من ساعة، حيث تم إصلاح السفينة البديلة للمعدية ونقل الناس.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من عدم وجود تسريب تحت خط الماء، وتم سحب المعدية المتضررة لإصلاحها في ترسانة بورسعيد.

وتحدث الفريق أسامة ربيع عن العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة لعبور قناة السويس بعد تطبيق الحوافز الجديدة.

وقال إن الهيئة لاحظت ترددًا من التوكيلات وأصحاب السفن بعد توقف عبور سفن الحاويات العملاقة منذ 2 ديسمبر الماضي بسبب الأحداث في البحر الأحمر.

وأضاف أن دراسة تخطيطية أظهرت أن تخفيض الرسوم للسفن الكبيرة، وخاصة التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن والتي تعبر رأس الرجاء الصالح، يمكن أن يشجعها على العودة السريعة.

وأوضح أن هذه السياسة قد أثمرت بالفعل، حيث عبرت أول سفينة تابعة لخط الملاحة الإيطالي "إم إس دي" في 20 مايو 2025، تلتها سفينة بحمولة 154 ألف طن في 18 يونيو، ومركبين آخرين بحمولات 118 ألف طن و164 ألف طن في 20 يونيو، بالإضافة إلى ست سفن أخرى تم الإبلاغ عن قدومها.

وأشار الفريق ربيع إلى أن هذه الخطوات تعكس "مرونة عالية في التحديات الحالية" والقدرة على التعامل مع المواضيع بعملية تخطيط مناسبة. وأكد أن هناك ثماني سياسات تسعيرية يتم تطبيقها وفقًا لكل موقف، وهذه السياسات تمثل "سياسة جذب وعودة مرة أخرى لهذه السفن".

ولفت إلى أن الحافز كبير، حيث يصل إلى 15% من الرسوم، وهو ما دفع السفن للتسارع للاستفادة منه خلال الفترة المحددة بثلاثة أشهر بدأت من 15 مايو.