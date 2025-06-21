وزير الري يبحث التعاون في مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء"

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الفريق البحثي بمركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز الأمن الغذائي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم، أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام أقل كمية ممكنة من المياه، خاصة في الدول التي تعاني من شح مائي ومعدلات أمطار منخفضة مثل مصر.

وشدد على ضرورة البدء من الآن في وضع الأسس العلمية والتقنية التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في هذا المجال، مؤكدًا أن تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكثافة تمثل أحد المسارات الحيوية لتحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات المناخية والمائية الراهنة.

وأشار الوزير، إلى الدور المحوري للبحث العلمي والجامعات في تطوير حلول مبتكرة وفعالة لتقليل تكلفة التحلية، بما يسهم في جعلها خيارًا اقتصاديًا مجديًا، لافتًا إلى أن الجامعة الأمريكية تمتلك خبرات متميزة في مجال زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، وهو ما يفتح المجال للتعاون في تنفيذ مشروعات تطبيقية في هذا الاتجاه.

كما دعا الوزير، إلى التوسع في إجراء بحوث تطبيقية حول الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية، مثل استخراج المعادن والأملاح، أو تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا)، وإنتاج الطحالب القادرة على النمو في درجات ملوحة عالية.

واختتم الدكتور سويلم، حديثه بالإشارة إلى عدد من النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال، مثل التجارب المطبقة في المغرب وإسبانيا وأستراليا، والتي يمكن الاستفادة منها في تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

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