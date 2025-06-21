انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تنطلق اليوم فعاليات انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات النقل والإنتاج، برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف، وسط منافسة قوية بين المرشحين الممثلين لشركات الإنتاج والنقل، إضافة إلى ممثلي الوزارة، الشركة القابضة، والخدمات الطبية التابعة لشركات الإنتاج.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار هشام متولي، رئيس اللجنة القضائية، والمستشار طارق إمام، نائب رئيس اللجنة.

وتبدأ الجمعية العمومية العادية وغير العادية أعمالها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى انتهاء عملية التصويت.

المقاعد الانتخابية والدوائر

من المقرر اختيار 3 مرشحين ممثلين لشركات الإنتاج والشركات التابعة لها، يتنافسون على 3 دوائر انتخابية، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: دائرة الوزارة والشركة القابضة وشرق الدلتا للإنتاج والخدمات الطبية

يتنافس على هذا المقعد:

- سيد عجمي، ممثل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وعضو مجلس إدارة الصندوق الحالي.

- أحمد أبو نعمة، عضو اللجنة النقابية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

ثانيًا: دائرة الوجه القبلي والقاهرة للإنتاج

تم حسم هذا المقعد بالتزكية لصالح ياسر حسين، ممثل شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

ثالثًا: دائرة وسط وغرب الدلتا للإنتاج

تم حسمها لصالح عبد الحميد محمد مصطفى الشيمي، رئيس قطاع المشتريات بشركة غرب الدلتا للإنتاج.

انتخابات ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تنقسم إلى 3 دوائر أيضًا، على النحو التالي:

الدائرة الأولى: ديوان عام الشركة - التحكم القومي - منطقتا القاهرة والقناة للنقل

يتنافس على هذا المقعد، أسامة يوسف، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة، وأحمد عباس، رئيس اللجنة النقابية بمنطقة القناة للنقل، وعبد الباقي هلال عبد الباقي، من منطقة القناة للنقل.

الدائرة الثانية: منطقتا مصر الوسطى ومصر العليا للنقل

يتنافس عليها بهاء قطري، رئيس قطاع الشؤون المالية بمنطقة مصر العليا، ومحمد عبد الفتاح صديق، من منطقة مصر الوسطى للنقل.

الدائرة الثالثة: مناطق الإسكندرية وغرب الدلتا والدلتا للنقل

تم حسمها بالتزكية لصالح حسن محمد جمعة، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعضو مجلس إدارة الصندوق.

قائمة المعينين

تشمل القائمة الأسماء التالية:

- عبد المحسن خلف.

- هاني إسماعيل.

- المعتصم بالله عبد الرحمن.

- اثنان من ذوي الخبرة: محمد العبد، رضا كشك.

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