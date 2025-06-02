إعلان

"أهلًا بالعيد".. محافظ القاهرة يفتتح معرض "بازار القاهرة الخامس -(صور)

11:25 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 15 صورة
    محافظ القاهرة يفتتح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة الخامس.. أهلًا بالعيد" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من ٢ حتى ٤ يونيو الجاري.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلا بالعيد قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كناسب لضمان توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأشار محافظة القاهرة، إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلا بالعيد لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من ١٠٠ عارض من ومنتجات وزارتي التموين، والزراعة وجهاز الخدمة الوطنية، والأسر المنتجة يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، واللحوم، والسلع الغذائية وملابس العيد والمساحيق عالية الجودة، والأحذية بأسعار تنافسية.

كما يضم البازار عددا كبيرا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض بازار القاهرة الخامس مجمع السوق الحضاري بالحي العاشر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الطريق إلى البرلمان| الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل
بالصور .. 4 مفاجآت صادمة وثقتها معاينة النيابة لقصور ثقافة الأقصر