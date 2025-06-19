إسلام مصدق يكشف 3 عوامل رئيسية للحصول على أفضل الصور

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف إسلام مصدق، خبير التصوير ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في الحصول على أفضل الصور وتتمثل بالزاوية الصحيحة والإضاءة المناسبة والعدسة الجيدة وموضحا بأن التصوير الصحافي ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية الصور الإخبارية والصور الإيضاحية والصور الرئيسية (الافتتاحية)، مشددًا على أن التصوير هو المادة الوحيدة التي تجمد الزمن.

وأوضح "مصدق"، في تصريحات تليفزيونية، بأن التصوير الفوتوغرافي هو العلم والفن المختص بالتقاط الصور عن طريق تسجيل الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي للآخرين أو لأجسام معينة إلكترونية عن طريق جهاز استشعار الصور، أو كيميائية عن طريق مادة حساسة للضوء مثل الأفلام الفوتوغرافية.

وتحدث إسلام مصدق، عن تمييز الفارق بين المصور الصحفي، والمصور الفني، بأنه عادة ما يكون لدى المصور الصحافي فهم أفضل حول تكوين المنتجات الصحافية ومعانيها. وعلى عكس المصور الفني على سبيل المثال، فإن المصور الصحافي ملتزم بمدونة أخلاقيات الصحافة.

وتابع أنه "وتشمل المهارات المهنية للمصور الصحفي أيضًا فهم عمليات العمل الصحافي على نطاق أوسع، حيث إن إنتاج مخرجات صحافية عالية الجودة يتطلب الكثير من التعاون والتنسيق بين المحررين والمراسل الصحافي والمصور".

وأكد أنه علاوة على ذلك يستحسن أن يكون المصور الصحافي على علم بأساسيات تصميم وإخراج الصحيفة أو المجلة التي يعمل لديها، فالقوالب الجاهزة لتصميم وإخراج من الشكل النهائي، التي تخفف من عبء العمل على الموظفين، كثيراً ما تحد حرية التعبير لدى المصور، ومع تطور التقنية الرقمية والحوسبة، تعرض الوصف الوظيفي للصحافي المصور إلى تغيير شامل، حيث أصبح لزاماً على المصور الصحافي العصري أن يستخدم البرامج الخاصة بمعالجة الصور الرقمية وبرامج التعديل وغيرها من البرمجيات لإنتاج المحتوى".

وعن العدسات أفاد بانه يجب تغييرها حسب الإضاءة ونوع الصورة المراد التقاطها، مشيرًا إلى أنه عادة يتم استخدام عدسة التركيز الضوء المنعكس أو المنبعث من الأجسام إلى مركز الصورة على سطح حساس للضوء داخل الكاميرا أثناء التقاط الصورة.

وقال إنه يمكننا تعريف التصوير الفوتوغرافي بفن الرسم بالضوء، حيث يعود أصل تسميته إلى الكلمة اليونانية photograph التي تنقسم إلى كلمتين هما: ‏Photo التي تعني الضوء Graph، التي تعني الرسم أو الكتابة.

وأكد بأن التصوير الفوتوغرافي الرقمي يعد فن الرسم بالضوء حيث أن المصور عندما يقوم بالتقاط صورة معينة فإنه يقوم بتجميد حركة الأشياء في زمن ومكان محدد وهو فن من الفنون الجميلة المستقلة عن باقي الفنون الأخرى.

ولفت الى أن التصوير الفوتوغرافي يعتبر نتيجة دمج عدة اختراعات من قديم الزمان كاختراع ابن الهيثم لتقنية الغرفة المظلمة والتقنية ومن ثم يليه بعض العلماء في الاختراعات.