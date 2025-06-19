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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

04:19 م الخميس 19 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

يأتي ذلك في إطار إجراءات الحكومة الأخيرة الخاصة بتوفير السلع وتأمين المخزون الاستراتيجي خاصة من السلع الأساسية والاستراتيجية، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الدائرة في الوقت الحالي.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
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