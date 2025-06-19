وزير التموين: تطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة، للاطمئنان على انتظام عمل المخابز التموينية بكفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بجودة مناسبة.

حضر الاجتماع، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع، وسامح السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية، ومصطفى إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب نائب رئيس هيئة السلع التموينية .

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وشمل اللقاء مناقشة عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، في ختام الاجتماع، أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب عبد الله غراب، عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة التموين، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم، مشيدًا بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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