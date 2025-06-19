وزيرة البيئة توجه بالتوسع في وحدات الغاز الحيوي بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الأول لعام 2024-2025.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في أنشطة المؤسسة، وآليات تطويرها من أجل نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مصر.

وخلال الاجتماع، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، مؤكدة ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لهذه الوحدات، من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوي والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي، حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلصًا آمنًا من المخلفات وفي نفس الوقت تحقق عائدًا اقتصاديًا للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

وأوضحت أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن إنشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة إنتاجية 2-6 أمتار مكعبة غاز يومي، وكذلك إنشاء وحدات متوسطة بطاقة إنتاجية من 50-500 متر مكعب غاز يومي.

واستهلت وزيرة البيئة الاجتماع باعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول في العام الماضي، واعتماد محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية السابقة.

واستعرض المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، أهم أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 100 وحدة غاز حيوي منزلي بقرى فنت وزرابي الحيبة - مركز الفشن/ محافظة بني سويف، وتنفيذ 16 وحدة غاز حيوي بقرى بني رافع - مركز منفلوط/ محافظة أسيوط، وكذلك تنفيذ 6 وحدات غاز حيوي بقرى الفالوجا - مركز بدر/ محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تنفيذ 24 وحدة غاز حيوي بقرية الطوناب - مركز إدفو/ محافظة أسوان، كما تم تنفيذ 3 وحدات غاز حيوي متطورة متنقلة بمحافظة الإسكندرية.

وتم إجراء عدد من الدراسات الفنية من أجل تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية، حيث تم إجراء دراسة حول تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، وكذلك دراسة فنية حول جدوى إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي، كما تم إجراء دراسة لتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشاريع البيوجاز، ودراسة فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات الغاز الحيوي واسعة، كما تم العمل على تطوير دليل تقييم كفاءة مشروعات الغاز الحيوي في مصر.

وفي مجال رفع الوعي البيئي بأهمية الاستفادة من المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى وقود حيوى وسماد عضوي ودور المؤسسة في إنشاء وحدات البيوجاز، فقد تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بالتعاون مع الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بمختلف محافظات الجمهورية ومنها محافظة قنا، وسوهاج والبحيرة والفيوم.

كما يجرى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلًا في تصميم المجازر المطورة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وقد تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2023-2024.

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