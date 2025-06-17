كتب – نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، انسحاب عدد من نواب المعارضة، وهم: عبد المنعم إمام، وضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فرغلي، بعد خلاف بشأن آلية تقديم التعديلات على مواد القانون.

وطالب النواب بالسماح لهم بتقديم مقترحاتهم شفهياً خلال المناقشات، إلا أن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، ما أثار اعتراضهم ودفعهم إلى الانسحاب من الاجتماع.

وفي تحرك سريع، تدخّل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ولحق بالنواب قبل مغادرتهم القاعة، وتمكن من إقناعهم بالعودة والمشاركة في الاجتماع مجددًا، بعدما طالب رئيس اللجنة بالسماح بتقديم المقترحات شفهياً، مع تأكيد حق الحكومة في الدفاع عن مشروع القانون.

وخلال الاجتماع، قال الفيومي للنائب ضياء الدين داود: "أنت عندك تعديل؟ اتفضل"، فرد داود: "لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب تماماً"، ثم غادر القاعة بصحبة باقي نواب المعارضة.

لكن الوزير فوزي نجح لاحقاً في إعادتهم، ليستأنفوا مشاركتهم في المناقشات مرة أخرى.