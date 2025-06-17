"تشريعية النواب" توصي بفتح الشهر العقاري بإحدى قرى مركز المحلة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن سرعة تشغيل مكتب شهر عقاري لقرية الأبشيط مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

وقال النائب في عرضه لطلب الإحاطة، إن الأمر يتعلق بخدمات مقدمة للمواطنين بصورة مباشرة، ومن ثم موضوع طلب الإحاطة يساهم في تيسير وتوفير خدمات الشهر العقاري للمواطنين في المنطقة المذكورة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بإجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، والعمل على إيجاد حلول عملية لتقريب هذه الخدمات من المواطنين في القرى والنجوع التابعة للمركز.

وتابع الديب: "وتأتي أهمية هذه الخطوة في ظل ما تشهده مكاتب الشهر العقاري من تكدس وازدحام، مما يدفع المواطنين لقطع مسافات طويلة وتكبد مشقة الحصول على الخدمات الأساسية، ومن شأن افتتاح نقاط خدمة جديدة، حتى لو كانت نوافذ محدودة، أن يخفف الضغط ويقلل من زمن الانتظار للمتعاملين".

ولفت النائب، إلى أن الأهالي بذلوا مجهودا محمود في إنشاء وتشييد وتشطيب وتجهيز المقر تكنولوجيا وفرش الأثاث المكتبي وكافة الأجهزة ( الكمبيوتر والطابعات والأسكانر) اللازمة والمطابقة للمواصفات.

من جانبه أعلن، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الموافقة شريطة تجهيز خط الربط من الشركة المصرية للاتصالات اللازم لميكنة المقر.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة للتأكيد على ضرورة ميكنة المقر، خاصة عقب تركيب خط الربط بمعرفة الأهالي، والمعاينة من مصلحة الشهر العقاري، والعرض على وزير العدل لأخذ الموافقة النهائية بشان تشغيل المكتب للتيسير والتسهيل على المواطنين في عمليات التوثيق والشهر.