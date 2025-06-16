رئيس هيئة الدواء يزور مستشفى أهل مصر للحروق: نموذج يحتذى به

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة خاصة إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، التابعة لمؤسسة أهل مصر للتنمية، والتي تُعد أول مستشفى في الشرق الأوسط وإفريقيا متخصصة في علاج ضحايا الحروق بالمجان، حيث كان في استقبال سيادته الدكتورة هبه السويدي، رئيس مجلس الأمناء - مؤسسة ومستشفى أهل مصر.

جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الإمكانيات الطبية المتقدمة التي توفرها المستشفى، والتعرف على البرامج المتكاملة المقدمة للناجين من الحروق، والتي تشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتأهيل المهني، بما يسهم في تمكينهم من العودة إلى حياتهم بصورة طبيعية وفاعلة.

تُعد الزيارة امتداداً لجهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ودعم النماذج الرائدة في مجالات الرعاية الصحية داخل جمهورية مصر العربية، كما تعكس حرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز سبل التكامل بين القطاع الصحي والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على ضمان توافر الأدوية والمستحضرات الطبية المستخدمة في علاج حالات الحروق، من خلال آليات المتابعة المستمرة والتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن توفير تلك الأدوية بجودة عالية، وسد أي احتياجات علاجية ملحة للمستشفيات المتخصصة والمراكز الطبية.

وأشاد بقوة المجتمع المدني في مصر في القطاع الصحي والإنساني، وأكد أن مبادرات المجتمع المدني تلقى كافة سبل الدعم من كافة أجهزة الدولة، وأن الحكومة حريصة على نجاح وتقدم مسيرة المجتمع المدني العظيمة، والتي أسهمت بشكل كبير في تقديم الرعاية الصحية لقطاع عريض من أبناء المجتمع المصري في كافة المجالات العلاجية والإنسانية.

شارك في الزيارة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة هبة الله إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للمستحضرات الحيوية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية، ومن جانب مستشفى أهل مصر، الدكتور رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر، الدكتورة ايمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، الدكتور أحمد رزق، رئيس القطاع الطبي.