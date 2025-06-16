رفع الجلسة العامة لمجلس النواب واستكمال مناقشة الموازنة غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الاستماع لعدد من الأعضاء بشأن تقرير لجنة الخطة عن الموازنة العامة للدولة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

ويواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة، والتصويت النهائي عليها.

وشارك في الجلسة وزيرا المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، للتعقيب على ملاحظات الأعضاء، ومنها ما يتعلق باستيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة الجديدة.