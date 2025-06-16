وزير الثقافة يصل مبني ماسبيرو لافتتاح استديو نجيب محفوظ

كتب-عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وذلك قبيل المشاركة في افتتاح استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو .

يشارك في إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم نجيب محفوظ المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وهدي نجيب محفوظ (أم كلثوم) كريمة الأديب العالمي.

يذكر أن استديو نجيب محفوظ بالتليفزيون المصري يعد أحد أجمل الاستديوهات التليفزيونية في العالم، حيث يري النيل والأهرامات معاً.