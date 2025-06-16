كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم بأسره يشهد نقصًا في الكوادر الطبية، وفي مقدمتها الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك عزوفًا ملحوظًا عن الالتحاق بكليات الطب على المستوى العالمي، نتيجة لعدة عوامل واعتبارات تتعلق بطبيعة العمل والضغوط المهنية والاقتصادية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مشاركته في ندوة نقاشية نظمتها شركة "طيبة للاستشارات"، أن بعض الدول التي تمتلك إمكانيات مالية كبرى اتجهت إلى استقدام أطباء من الخارج لتغطية العجز لديها، ومن بين تلك الدول مصر، التي يتم تصنيف أطبائها باعتبارهم من الكوادر الطبية المتميزة والمطلوبة دوليًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أعداد الأطباء المصريين الذين قرروا السفر للعمل بالخارج شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا لا يعني أن مصر تواجه أزمة في أعداد الأطباء، أو أنها مقبلة على أزمة مستقبلية في هذا الشأن.

وأضاف عبد الغفار أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في اتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد المسار المالي للكوادر الطبية، وذلك من خلال القانون الذي أُقر حينها، وهو ما كان له مردود إيجابي في تحسين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري داخل المنظومة الصحية.

وشدد على أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الأطقم الطبية وتسعى بشكل مستمر لتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، باعتبارهم حجر الأساس في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.