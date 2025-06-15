الطيران المدني: تعزيز تجربة السفر وتفعيل آليات الشكاوى داخل المطارات

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بمقر وزارة الطيران المدني يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

تناول اللقاء مناقشة آليات تطوير منظومة تلقي شكاوى المسافرين والسائحين، على أن تبدأ المرحلة الأولى من مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المطارات بجمهورية مصر العربية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع الشكاوى.

وأكد الدكتور سامح الحفني، أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز الثقة في الخدمات المقدمة داخل المطارات، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تقديم تجربة سفر متكاملة وآمنة.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعكس التكامل في الجهود الحكومية لإرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات وشكاوى المسافرين، سواء من المواطنين أو السائحين، بما يسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على حماية حقوق جميع المستهلكين المقيمين على الأراضي المصرية، بما في ذلك المستهلك الأجنبي الذي يُعد ضيفًا على أرض الوطن، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في مختلف القطاعات، لاسيما في المطارات والمواقع السياحية.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الطيران المدني لتفعيل خدمة استقبال الشكاوى والبلاغات من المسافرين باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز (19588)، بالإضافة إلى دراسة إتاحة الخدمة ذاتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للجهاز، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتوفير وسائل فعالة لحل الشكاوى.

كما كشف عن خطط مشتركة بين الجانبين لنشر ثقافة حماية المستهلك داخل المطارات، من خلال توفير مواد تعريفية وإرشادية توضح حقوق المسافرين وآليات التواصل مع الجهات المختصة، بما يرسّخ لدى الزائرين شعورًا بالثقة والأمان خلال فترة تواجدهم في مصر.

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