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"طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة

12:15 م الأحد 15 يونيو 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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كتب - محمد صلاح

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ملتزمة بتأمين التغذية الكهربائية بالكامل لجميع المدارس واللجان التي تشهد عقد امتحانات الثانوية العامة، مع الدفع بمولدات ديزل احتياطية بجوار اللجان خشية وجود أعطال طارئة.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة شركات التوزيع والإنتاج ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، شدد على جميع رؤساء الشركات بضرورة تواجدهم بصورة يومية ومستمرة بمختلف المحافظات التابعة لكل شركة، مع وقف الصيانات والمناورات بكافة المحطات والمحولات والمغذيات؛ لتلافي أي انقطاعات، لافتًا إلى أن الشركة قامت بالانتهاء من تنفيذ جميع الاستثمارات الخاصة بالاستعداد للصيف.

وشدد على أنه سيتم توفير مولدات كهرباء ديزل احتياطية أمام كل اللجان بمختلف المناطق، مؤكدًا وجود فائض كبير في القدرات الكهربائية يُقدَّر بـ12 ألف ميجاوات، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي انقطاعات، موضحًا أن إجمالي الأحمال المتوقعة خلال شهور الصيف، منوهًا بضرورة قيام المواطنين بترشيد الاستهلاك.

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وزارة الكهرباء امتحانات الثانوية العامة محمود عصمت وزير الكهرباء
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