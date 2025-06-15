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تعديل مواعيد أحد قطارات المصيف المكيفة (مرسى مطروح/ القاهرة) -مستند

11:40 ص الأحد 15 يونيو 2025
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كتب- محمد نصار:

قررت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل جدول قطار 1935-1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح/ القاهرة.

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، فقد تقرر اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2025 تعديل جدول قطار 1935-1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح/ القاهرة، ليقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:45 ويصل القاهرة الساعة 20:55 كالجدول المرفق.

وفيما عدا ذلك يتم تنفيذ باقي بنود التعليمات الانضمامية رقم 19 لعام 2025 بكل دقة.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قطارات المصيف المكيفة
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