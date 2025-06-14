طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء.

وأشار "زين الدين"، إلى تكرار شكاوى المواطنين والمطورين من تداول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، تشمل الحديد والأسمنت والطوب، وغيرها من الخامات الأساسية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويعرض المنشآت لخطر الانهيار.

وأكد النائب، أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدعات وانهيارات جزئية أو كلية في المباني بعد فترات قصيرة من الإنشاء، وتتسبب في كوارث بشرية وخسائر اقتصادية جسيمة، فضلًا عن تهديد سلامة المنشآت التعليمية والصحية والسكنية.

وتساءل "زين الدين"، عن الإجراءات الحكومية لضبط جودة مواد البناء، ومدى خضوع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة، مشددًا على أهمية التعاون بين هيئة المواصفات والجودة والغرف الصناعية والجهات الرقابية للحد من هذه التجاوزات.

وطالب النائب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، واستدعاء وزير الإسكان للرد على هذه التساؤلات، مؤكدًا أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية للمباني وجودة الخامات المستخدمة، محذرًا من أن الصمت تجاه هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.

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