38 بالقاهرة الكبرى.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة و شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

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