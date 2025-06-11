"حماة الوطن": نواصل اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

كتب- نشأت علي:

أكد حزب حماة الوطن أنه يعكف حاليًا على اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء على القوائم أو المقاعد الفردية.

وأوضح الحزب، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي يشهدها الحزب لمواصلة دوره السياسي الفاعل، والذي بدأه منذ سنوات، واستطاع خلاله أن يثبت حضوره وتأثيره في الساحة السياسية.

وأشار البيان إلى أن الحزب يستعد لخوض منافسة قوية في الانتخابات المقبلة، انطلاقًا من قواعده الجماهيرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ظهرت بوضوح من خلال دوره المجتمعي الفاعل، عبر تنظيمه لعدد كبير من الفعاليات التي شارك فيها ملايين المواطنين، وبحضور رموز وقيادات سياسية وتنفيذية وشعبية من مختلف المحافظات.

وشدد الحزب على أنه يستهدف حصد نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتباره أحد الأحزاب السياسية الكبرى في مصر، التي كان لها خلال الفترة الماضية دور محوري في عدد من الملفات، إلى جانب مشاركته الفاعلة في العديد من الأحداث السياسية الوطنية.

وأوضح أن الحزب قد وضع خطة متكاملة للمنافسة القوية على جميع الدوائر الانتخابية بالجمهورية، سواء على مستوى المقاعد الفردية أو القوائم، بهدف تحقيق أكبر نسبة من المقاعد لصالح مرشحي حماة الوطن.

كما أشار البيان إلى أن الحزب وضع مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة لاختيار المرشحين، تتماشى مع التعديلات الأخيرة في قانون مجلس الشيوخ، وهي التعديلات التي كان الحزب طرفًا فاعلًا في اقتراحها وصياغتها.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على عزمه استكمال دوره الوطني في المجالس النيابية المنتخبة، من خلال تقديم كوادر قادرة على التفاعل بفاعلية مع كافة القضايا، على المستويين الرقابي والتشريعي، فضلًا عن استمراره في تعزيز جهوده المجتمعية وتنظيم الفعاليات الجماهيرية، بما يدعم مسيرته السياسية التي امتدت على مدار السنوات الماضية.