مصدر لمصراوي: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن العمل في الوقت الحالي مع عدد من الوزارات المعنية، لإجراء تعديلات جديدة خاصة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم عقد بعض الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع عدد من الوزارات المختصة والمعنية بهذا الأمر وعلى رأسها وزارة الإسكان، من أجل مناقشة هذا الأمر.

وأوضح المصدر، أن التعديلات تدور حول أعمال التعلية والاستكمال "صب السقف"، عقب الحصول على نموذج 8 وتقنين أوضاع المخالفة وفقًا للقانون.

وأشار إلى أنه تم التوافق من خلال هذه المناقشات على تقديم تعديل تشريعي على القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

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