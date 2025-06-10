كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء، وفق بيان الوزارة، استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة الوادي الجديد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك بما يساهم في استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

وخلال الاجتماع، تابعت منال عوض مع اللواء محمد الزملوط، الإجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة والذي تم افتتاحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الجمهورية ويساهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم المختلفة.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى انتظام العمل في مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بكافة المديريات الخدمية والبنوك والبريد وغيرها من الجهات الخدمية التي تبلغ جميعها حوالي 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة بما يساهم في توفير جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين.

وخلال اللقاء، عرض اللواء محمد الزملوط، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها في مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعًا بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه وذلك في مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس غيرها.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم استعراض موقف تنفيذ المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة والذي يقع على مساحة 1000 متر مربع ويضم ورش عمل حديثة ووحدات لتصنيع وتعبئة مستلزمات التمور ومساحات تدريبية ومعارض دائمة بما يساهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز منافستها في الأسواق المحلية والدولية ودعم قدرات أصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة في القرى الكبرى بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل الأسر البسيطة.

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