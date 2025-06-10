انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية اليوم الثلاثاء والتي يجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الجاري وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة لمتابعة موجة الإزالات في كل محافظة وضرورة تضافر الجهود، والتصدي بكل حزم لكل أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26 حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أي معوقات وعدم التهاون في التصدي لجميع المخالفات والإزالة في المهد لأي تعديات جديدة تطبيقًا للقانون.

جدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام