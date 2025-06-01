اليوم.. البيئة تطلق حملة للتوعية بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

كتب- محمد نصار:

تطلق وزارة البيئة، الحملة الوطنية قللها، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للتوعية بالحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تُعد إيذانًا ببدء سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي والمجتمعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة، بما يسهم في حماية البيئة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفوميو إيواي السفير الياباني في مصر، والدكتور باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة يونيدو في مصر، إلى جانب عدد من الشركاء من الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ويشمل المؤتمر أيضا، الإعلان عن شرم الشيخ، أول مدينة مصرية تنضم إلى شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة".

وفي سياق آخر احتفل مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعه، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وعبر مجلس الوزراء عن سعادته البالغة باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الأممي الرفيع، الذي يأتي تتويجا لجهودها الكبيرة، وخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحوكمة البيئية، والعمل الدولي للمناخ، بالإضافة إلى تقلدها عددا من المناصب المهمة في هذا الشأن، ولاسيما فيما يخص التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.