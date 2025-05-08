وزير الصحة يستعرض مشروعات الوزارة والخريطة الصحية بالغربية

كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمحافظة الغربية، مستجدات مشروعات وزارة الصحة في المحافظة، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للهيكل الوظيفي لمستشفيات الغربية، ومراحل تطويرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجولة، أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، ويحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة بسرعة تطوير المنظومة الصحية وتوسيع نطاق خدمات المبادرات الصحية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية، تشمل إنشاء وتجهيز منشآت جديدة وتحديث القائم منها، إلى جانب استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية لكافة المواطنين.

وأشار عبد الغفار إلى تنفيذ 20 مشروعًا في 11 محافظة، بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 11.7 مليار جنيه، وسعة إجمالية تبلغ 2649 سريرًا، موزعة على 1749 سرير إقامة، و458 سرير عناية مركزة، و442 حضّانة، و96 غرفة عمليات، و542 ماكينة غسيل كلوي.

وفي محافظة الغربية تحديدًا، تم الانتهاء من 18 مشروعًا منذ عام 2014 حتى 2025، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، من أبرزها: مستشفى طنطا العام، مستشفى الحميات بطنطا، مستشفى حميات كفر الزيات (مرحلة أولى)، مركز تنمية وصحة الأسرة بششتا، مستشفى محلة مرحوم، مستشفى رمد المحلة، ومستشفى حميات زفتى (مرحلة أولى)، إلى جانب إنشاء عيادة بسيون ومركز خدمة العملاء بعيادة صحة ثان، وغيرها.

كما استعرض الوزير مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية، من بينها:

- مستشفى طنطا العام: على مساحة 13,100 م²، بسعة 223 سرير إقامة، 45 سرير عناية مركزة، 26 حضّانة، 11 غرفة عمليات، 21 عيادة خارجية، و34 ماكينة غسيل كلوي.

- مستشفى محلة مرحوم المركزي: على مساحة 7,700 م²، بسعة 63 سرير إقامة، 6 عناية مركزة، 21 حضّانة، 3 غرف عمليات، 13 عيادة خارجية، و6 ماكينات غسيل كلوي.

- مستشفى رمد المحلة: بسعة 33 سرير إقامة، وغرفتين عناية مركزة.

- مستشفى حميات كفر الزيات: بسعة 60 سرير إقامة، و16 سرير عناية مركزة.

- جناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا: بسعة 72 سرير إقامة، 21 سرير عناية، 4 غرف عمليات، 8 عيادات خارجية، و12 ماكينة غسيل كلوي.

- مستشفى حميات المحلة (تطوير شامل): بسعة 12 سرير إقامة، 16 عناية مركزة، 78 عناية متوسطة، 10 عيادات خارجية، و16 ماكينة غسيل كلوي.

- مستشفى حميات زفتى: بسعة 50 سرير إقامة، 10 عناية مركزة، 16 عناية متوسطة، و3 عيادات خارجية.

- مركز تجميع البلازما بطنطا: تم تزويده بـ18 كرسي بلازما.

- مستشفى السنطة: بسعة 185 سرير إقامة، 13 عناية مركزة، 25 حضّانة، 6 غرف عمليات، 17 عيادة خارجية، و21 ماكينة غسيل كلوي.

- مستشفى أورام طنطا: بسعة 160 سرير إقامة، 12 عناية جراحية، 34 عناية طبية، 12 عناية أطفال، 26 نخاع عظمي، 20 عيادة خارجية، و10 غرف عمليات.

- تطوير المجمع الطبي بطنطا: بسعة 109 سرير إقامة، 49 عناية مركزة، 6 غرف عمليات، و15 ماكينة غسيل كلوي.

كما أشار الوزير إلى المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025/2026، من بينها:

مستشفى بشبيش: بطاقة استيعابية 16 سرير إقامة، 10 غرف عناية مركزة، 4 حضّانات، غرفتان للعمليات، 7 عيادات خارجية، و5 ماكينات غسيل كلوي، بتكلفة تقديرية 210 ملايين جنيه.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أوضح وزير الصحة أن نطاق العمل يشمل: 15 إنشاءًا جديدًا على أراضٍ بديلة، مشروعين بهدم وبناء جديد على نفس الأرض، 8 مشروعات لرفع الكفاءة.

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