رئيس "القومي للمرأة" تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة التونسية

كتبت - نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجمهورية تونس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

حضر اللقاء أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والسفير محمد بن يوسف، سفير تونس لدى القاهرة، وهيفاء الإمام، المستشارة بالسفارة التونسية، إلى جانب محمد الزين، مدير المركز الوطني للإعلام الموجه للطفل بتونس.

وخلال اللقاء، استعرضت المستشارة أمل عمار أبرز جهود المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة، خاصة التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى برامج مثل مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة"، والتدريبات الحرفية والمشاغل، ومراكز تنمية المهارات، إلى جانب مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وإنشاء لجنة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما تطرقت إلى إطلاق أول برنامج حاضنة لريادة الأعمال بالتعاون مع حاضنة "رواق القاهرة" بجامعة الأزهر، وجهود المجلس في مكافحة العنف السيبراني ضد المرأة.

من جانبها، أكدت الوزيرة أسماء الجابري أهمية الشراكة بين مصر وتونس في ملف دعم المرأة، وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الجوانب التشريعية، مستعرضة أبرز القوانين التونسية الخاصة بالعمل المنزلي ودعم المرأة في القطاع الزراعي.

وفي السياق ذاته، تحدث السفير محمد بن يوسف عن جهود تونس في مناهضة العنف ضد المرأة، خاصة من خلال توفير مراكز الإيواء ومراكز الإنصات، والتركيز على مكافحة العنف السيبراني. كما أشارت الأستاذة أمل عبد المنعم إلى دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف.

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