متحدث الحكومة: الدولة ملزمة بتوفير وحدات بأسعار مناسبة للمتضررين من "الإيجار القديم"

كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، معقبا :نتعامل مع ملف شديد الحساسية ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر ،المذاع على قناة "النهار، إننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق، مبينا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف.

وأكد الحمصانى، أن الدولة ملزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أن أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول.

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