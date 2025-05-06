خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق".

في المقابل، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه كامل الفرصة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل، أن قانون الإيجار القديم يُعد قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا أن هناك "مشكلة حقيقية" يجب التصدي لها.

ولفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور، ولا بد من وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية، والتزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

كما انتقد "نايل"، توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى، مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة، لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة، ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط.

من جانبه، علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة، وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى، في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.

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