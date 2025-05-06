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6 صور.. تفاصيل خطة تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

01:50 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
  • عرض 6 صورة
    تطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
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كتب- محمد نصار:

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ونوابهما، ووفد رفيع المستوى من الجهتين، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، للوقوف على حالتها، في سبيل إجراء عمليات تطوير شاملة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم الوضع الراهن للمحطة، وتحديد اللازم من أعمال تطوير، مع إعداد خطة عمل شاملة لتطوير المحطة، وعودتها إلى سابق عهدها، والحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري بها.

كما وجه "فاروق" بالتنسيق مع محافظة القاهرة بالاهتمام بالنظافة وتوفير الأمن اللازم، فضلًا عن تطوير وتحديث شبكة المرافق بها، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، مع إزالة أي مخلفات بصفة مستمرة، لافتًا إلى أنه سيتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لعمليات التطوير.

وأشار وزير الزراعة، إلى إعداد برامج لتغذية ورعاية الخيول بالتنسيق مع المختصين في هذا المجال، للحفاظ على صحة وجمال الخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى رفع كفاءة الملاعب والحواجز، وكافة أقسام المحطة.

وشدد الوزير، على الاستغلال الأمثل للأصول والمساحات في المحطة، ورعاية الأشجار، وإجراء التقليم الدوري لها، لتكون المحطة قبلة المهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

ووجه "فاروق"، أيضًا برفع كفاءة العاملين بالمحطة، وتدريبهم ورفع وصقل مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعاملين مختصين، في حال الحاجة لذلك، لسد العجز.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الزراعة، في أعمال التطوير والنظافة، وتحديث وتطوير شبكات المرافق بها، باعتبار المحطة صرحًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه.

واتفق الجانبان، في نهاية الزيارة، على تشكيل لجنة تضم المختصين من وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، لإعداد خطة التطوير، والانتهاء منها في أسرع وقت.

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إبراهيم صابر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة
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