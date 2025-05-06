"المرأة في الفضاء السيبراني: تحديات الواقع ومسارات الحماية" في مؤتمر منظمة المرأة العربية

كتبت - نور العمروسي:

ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية، المنعقد تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، قضية "النساء والفضاء السيبراني: الواقع والتحديات الوطنية".

شاركت في الجلسة نخبة من المتخصصات والناشطات من مختلف الدول العربية، وهن الدكتورة أمل سالم العواودة من الأردن، والمهندسة هادية عبد اللطيف عبده من السودان، والدكتورة سهام مروان الخاطر من سوريا، و الدكتورة مي عبد المنعم صالح من العراق، وشيماء بنت جمعة الهاشمية من سلطنة عمان، و زينب الغنيمي من فلسطين.

واستعرضت الجلسة عددا من المحاور المرتبطة بواقع النساء في الفضاء السيبراني، حيث تحدثت المشاركات عن التحديات المتنامية التي تواجه النساء في البيئات الرقمية، وتزايد أشكال الجرائم الإلكترونية والعنف السيبراني الذي يستهدف النساء والفتيات، لا سيما في المجتمعات التي تشهد تحولات رقمية متسارعة وتواجه في الوقت ذاته تحديات تشريعية وثقافية.

وشكلت هذه الجلسة منصة حوارية ثرية القت الضوء على التحديات المتنوعة التي تواجه النساء العربيات في الفضاء السيبراني، مؤكدة ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية لتبني سياسات واستراتيجيات موحدة ترتكز على تمكين النساء رقميًا، وتوفير الحماية الكافية لهن في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتصاعدة.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" ويستمر على مدار يومين، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بشؤون المرأة والتحول الرقمي، وسط تأكيد على أهمية وضع آليات إقليمية لمواجهة هذه الظواهر الجديدة التي تهدد أمن النساء والفتيات في العصر الرقمي.