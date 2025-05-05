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رغم الأزمات.. مصر تحقق زيادة في أعداد السائحين بالربع الأول من العام الجاري

01:35 م الإثنين 05 مايو 2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تسجيل القطاع السياحي نموًا ملحوظًا في أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح الوزير، أن مصر استقبلت نحو 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعدد السائحين في عام 2023، متجاوزة بذلك أرقام ما قبل جائحة "كورونا".

ولفت إلى أن هذه الزيادة تمثل نموًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة، ما يعكس استعادة السياحة المصرية لعافيتها.

وأشار فتحي إلى أن هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي يجسد الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الزائرين رغم التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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