ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها

كتب- محمد صلاح:

انتشرت خلال الفترة الماضية، ظاهرة سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية بمختلف المناطق، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات أبرزها ما هي الخطوات المتبعة عند سرقة العداد خشية تعرض المواطن لاي أضرار قانونية من جانب شركة الكهرباء.

ويوضح "مصراوي" في النقاط التالية خطوات الإبلاغ عن واقعة سرقة عداد الكهرباء.

1- يقوم المواطن أو المشترك الذي تعرض للسرقة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له.

2- يقوم المشترك صاحب البلاغ بأخذ صورة من المحضر وتقديمها للكهرباء.

3- يقوم فرع الكهرباء التابع له المشترك صاحب الشكوى أو البلاغ بتركيب عداد جديد بعد سداد قيمته.

4- يقوم المشترك بسداد قيمة العداد الجديد مسبق الدفع.

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