"السبكي": قاعدة بيانات حملة فيروس سي نتجت عن تعاون مع "الوطنية للانتخابات"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال برامج مكثفة، استعدادًا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وكافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأشار السبكي إلى أن التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ليس وليد اللحظة، فقاعدة البيانات التي استُخدمت خلال حملة فحص وعلاج فيروس سي استندت إلى تعاون مشترك بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، نظرًا لأن الفئة المستهدفة بالحملة، وهم المواطنون فوق 18 عامًا، هي ذاتها الفئة المعنية بالمشاركة في الانتخابات.

وأضاف السبكي: "لا يمكن أن نغفل الدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في دعم مقدمي الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر توفير الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين".

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن "نجاح المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها هيئة الرعاية الصحية، يعتمد على ما تنتهجه هيئة الرقابة من سياسات فعالة تقوم على الرقابة الهادفة إلى التحسين المستمر، سواء من خلال زيارات الاعتماد أو الرقابة الدورية والمفاجئة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية وضمان استدامة الجودة".

وأكد السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ارتكز على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وعلى ضبط وحوكمة الممارسات الطبية داخل المنشآت، موجها الشكر للمجلس الصحي المصري على إصداره البروتوكولات، وللدكتور محمد لطيف على دعمه في تطوير الأدلة الإكلينيكية الإرشادية، والتي تُعد مرجعًا علميًا مهمًا للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية.