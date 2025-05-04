مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب ثروت فتح الباب

كتب- نشأت علي:

أعلن المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الدقهلية وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، وذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بوفاة النائب.

ودعا رئيس المجلس، الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل، وقراءة الفاتحة على روحه.

كما حرص رئيس المجلس والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وعدد من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وأعضاء المجلس على إلقاء كلمات تأبين للنائب الراحل.