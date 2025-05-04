ننشر خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على كافة الأنحاء

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية اليوم الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل علي السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، على القاهرة الكبرى، وكذلك فرص أمطار خفيفة

قد تكون متوسطة، على الوجه البحري.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة، على السواحل الشمالية الغربية، وكذلك فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة سيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر.

أيضا توقعت الهيئة فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، على سيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذلك سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

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