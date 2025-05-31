نجوم في عزاء والد رئيس دار الأوبرا المصرية.. 25 صورة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل، عزاء والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم، بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم.

وكان على رأس الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمنشد محمود تهاني وغيرهم من نجوم وفناني دار الأوبرا المصرية.

ونعى الفنانون وجميع العاملين بدار الأوبرا المصرية، ببالغ الحزن والأسى، والد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الذي وافته المنية الخميس الماضي، وتقدموا بخالص التعازي إليه، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.