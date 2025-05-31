وزير الزراعة يكشف حقيقة بيع القصر القديم للوزارة

كتبت- داليا الظنيني:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشائعات حول بيع القصر القديم للوزارة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن القصر الأثري قد يُستغل في مشروعات استثمارية تعزز قيمته التاريخية، لكن بيعه غير وارد مطلقًا.

وأوضح فاروق أن "شهادة الحلال" تُطبق على اللحوم والدواجن المستوردة، لكن تطبيقها على الألبان أُلغي بعد دراسة أكدت عدم جدواها.

وأشار إلى أن الألبان تُنتج من ماشية حية تُحلب آليًا عالميًا، ثم يُجفف اللبن ويُستورد، وينطبق الأمر على الزبدة والسمنة، مما يجعل الشهادة غير ضرورية.

وأكد أن الوزارة سهّلت الإجراءات للمستوردين والمواطنين بإلغاء هذا القرار.

وأضاف أن اللحوم والدواجن المذبوحة تخضع لشهادة الحلال عبر مجازر معتمدة من الطب البيطري وبإشراف ممثلي الأزهر لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية.

وأكد أن الدولة ملتزمة بتقديم غذاء حلال، داعيًا المواطنين للتواصل مع الوزارة للتحقق من أي معلومات، حيث تنتشر شائعات من مصادر غير موثوقة تثير القلق.

وأوضح أن الوزارة تعتزم إحياء مشروع الغابات الشجرية الذي توقف سابقًا، نظرًا لأهميته في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن شهادات الكربون أصبحت ذات قيمة عالمية، مما يدفع الوزارة للتوسع في زراعة الغابات بمحافظات مثل الإسكندرية والوادي الجديد. وأكد أن الوزارة ستدرس خططًا لتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة لدعم الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشفافية تامة، ومكتبه مفتوح للخبراء مثل الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس للزراعة، لمناقشة المشروعات البيئية.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتعزيز القطاع الزراعي والبيئي، مع زيارات أسبوعية لمراكز البحوث والمعامل لضمان متابعة دقيقة، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بالقصر أو الغابات ستخدم المصلحة العامة.