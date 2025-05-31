النقل: تشغيل 3 أبراج إشارات ضمن تطوير خط "بنها - بورسعيد"

كتب- محمد نصار:



أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دخول عدد من أبراج الإشارات الرئيسية الخدمة في محطات: الزقازيق، والإسماعيلية، والفردان غرب، بالإضافة إلى تشغيل المناطق الأوتوماتيكية بين: برجي الزقازيق ومنيا القمح والزقازيق والشبانات والزقازيق وههيا والإسماعيلية والفردان غرب والفردان غرب والبلاح.



وبذلك يصبح إجمالي عدد الأبراج المطورة على خط بنها – بورسعيد 18 برجًا رئيسيًا من أصل 21 برجًا رئيسيًا، بالإضافة إلى 16 برجًا ثانويًا من أصل 19، بطول إجمالي يبلغ 190 كم من أصل 214 كم، كما تم تطوير 70 مزلقانًا من أصل 82، و445 موتور تحويلة من أصل 536.



وأشار الوزير، إلى أن مشروع تحديث نظام الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي القديم بنظام إلكتروني حديث، مما يسهم في زيادة عدد الرحلات اليومية وتحقيق أعلى مستويات الأمان.



كما يشمل النظام الجديد مراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، كما يتيح النظام إمكانية تواصل السائق مع مراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



اقرأ أيضًا:

تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من "كهرباء الإسكندرية" على الإعصار.. والخسائر لا تذكر

تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل