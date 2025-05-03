"التموين": توريد 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين في بني سويف

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم توريد نحو 47 ألف طن قمح محلي من المزارعين في محافظة بني سويف، منذ بدء موسم 2025 وحتى اليوم السبت، لنحو 22 نقطة تجميع منتشرة في أنحاء المحافظة؛ ما بين صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن مصر الوسطى، وشون البنك الزراعي المصري.

وقال محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، إن حجم المساحة المنزرعة من القمح موسم 2025 تقدر بنحو 108 آلاف و485 فدانًا، والمستهدف أن تورد نحو 197.5 ألف طن، تم استلام 25% حتى الآن.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، أن عدد نقاط استلام القمح في المحافظة يبلغ 22 نقطة، بسعة إجمالية 250 ألف طن، موزعة على 4 صوامع سعة 150 ألف طن، و18 شونة سعة 100 ألف طن.

وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، إن عمليات توريد القمح تتم بشكل طبيعي، من خلال توفير كل المساحات التخزينية في مختلف المناطق.

وأضاف عبد الحفيظ أن صومعة سدس التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين هي إحدى الصوامع التي تم إنشاؤها ضمن الصوامع الإماراتية، مشيرًا إلى أن الصومعة مميكنة بشكل كامل.

وأكد المهندس حسن محمد، مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، أنه تم استلام حتى الآن 4 آلاف طن، والتي تمثل 30% من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

وأضاف محمد أنه مستهدف استلام نحو 45 ألف طن خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم توريد يوميًّا من 1700 إلى 2000 طن قمح، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية تبلغ 60 ألف طن، إضافة إلى مركز تجميع سعة 6 آلاف طن.

وأكد محمد سيد، مدير عام الشؤون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف، أنه مستهدف استلام نحو 70 ألف طن قمح محلي من المزارعين، خلال موسم توريد 2025.

وقال سيد، خلال جولة على صومعة ومطحن بوهلر التابع للشركة في بني سويف، إنه تم استلام حتى الآن 18 ألف طن قمح محلي من المزارعين، لنقاط التجميع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى في المحافظة.

ولفت مدير عام الشؤون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف إلى أن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 ألف طن، وشونة سعة 15 ألف طن، ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 20 ألف طن، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن، وشونة سعة 5 آلاف طن في الواسطي.

وأشار سيد إلى أن معدل التوريد اليومي من 1500 إلى 2000 طن، كاشفًا أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى وشرق العوينات، على توريد أية كميات في نقاط التجميع لشركة مطاحن مصر الوسطى، كما يتم التوريد بشكل يومي.

وقال المهندس حسام طه، رئيس قطاع مطاحن بني سويف، إن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنان في محافظة بني سويف؛ مطحن تبارك بقدرة 550 طن قمح يوميًّا، ومطحن بوهلر بقدرة 300 طن.

وأوضح طه أنه يتم توفير الدقيق المدعم استخراج 87.5% لصالح المخابز البلدية المدعمة في بني سويف عبر 5 مستودعات: ناصر، سمسطا، إهناسيا وببا، عبد اللطيف.

وأضاف رئيس قطاع مطاحن بني سويف أنه يتم توريد الدقيق المدعم في بني سويف لتغطية احتياجات جميع مخابز المحافظة.

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