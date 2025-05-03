الصحة: تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لعلاج حالات السكتة الدماغية، بعد تطوير أجهزة القسطرة المخية وتدريب القوى البشرية لتشغيل القسم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تفعيل هذه الخدمة الصحية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصحة المواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الإمكانيات لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، لتلقي الخدمة الطبية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن الاستعدادات التي تم اتخاذها لتفعيل الخدمة تضمنت توفير كل التجهيزات والإمكانيات البشرية وتشغيل جهازين للقسطرة المخية، والاستعانة بالدكتور أحمد عطية المشرف على وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية من مستشفى المطرية التعليمي، للإشراف على الفريق الطبي، في إطار التكامل والتعاون بين وحدات الهيئة، والاستفادة من الكوادر والخبرات الموجودة بها لرفع مستوى الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن خدمة القسطرة المخية التشخيصية والعلاجية من أحدث الخدمات التي يقدمها قسم طب المخ والأعصاب بالمستشفى مجانًا، طبقًا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مضيفًا الخدمة ستدخل قريبا ضمن منظومة استقبال حالات قوائم الانتظار.

بدوره، أفاد الدكتور إبراهيم البنا، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، باستقبال حالتي جلطة في المخ خلال الساعات الماضية، حيث كانت الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 67 عامًا، يعاني من أعراض جلطة حادة بالمخ في صورة ضعف بالجانب الأيسر وصعوبة بالكلام، وعلى الفور تم حجز المريض بقسم النفسية والعصبية وعمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود انسداد تام بالشريان السباتي الأيمن وضيق شديد بالشريان السباتي الأيسر بنسبة 68%، وتم تحضير المريض لعمل قسطرة مخية علاجية وتركيب دعامة لفتح الشريان السباتي وتمت استعادة سريان الدم، وخروج المريض بعد استقرار حالته.

وأضاف أن الحالة الثانية، كانت لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا، وتعاني من صداع حاد عنيف، وعلى الفور تم حجزها بقسم "النفسية والعصبية" وعمل الفحوصات اللازمة والتعامل معها، وتبين أنها تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية، وتمدد شرياني من الناحيتين، وتم عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية وإزالة الجلطات ووضح الحالة تحت الملاحظة في قسم الرعاية.

جدير بالذكر، أن فريق العمل بالوحدة ضم الدكتور محمد البهنساوي، رئيس القسم واستشاري النفسية والعصبية، والدكتور سعد الشيمي، زميل مساعد الأعصاب والقسطرة، ومن التمريض أميرة شعبان، ومينا مجدي، وفنيين الأشعة أحمد الجندي، وأحمد مشالي، تحت إشراف الدكتور أحمد عطية المشرف على وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي.

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