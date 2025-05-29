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تنفيذ 35 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بهذه القرى بالجيزة

11:38 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
  • عرض 9 صورة
    إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية
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كتب- محمد أبو بكر:

واصلت محافظة الجيزة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة التعديات بكافة صورها على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال الإزالات الجارية بمراكز الواحات البحرية، والبدرشين، وأطفيح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مؤكدًا أن حملات الإزالة تستهدف مواجهة المخالفات وردع المعتدين على الأراضي، وتنفيذ القانون بكل حسم.

إزالة 17 حالة تعد بالواحات البحرية

تم تنفيذ 17 قرار إزالة في مركز الواحات البحرية لحالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، بقرى الزبو، الحارة، الحيز، مندشة، الجحيف، وفُجة الحارة، بإجمالي مساحة بلغت 385 فدانًا.

وشملت الإزالات هدم أسوار وغرف غير مسقوفة مشيّدة ببلوك الحجر الجيري، بأطوال وصلت إلى 300 متر مربع في بعض المواقع.

14 تعد في البدرشين وواحدة على أرض زراعية بسقارة

تم تنفيذ 14 إزالة في مركز ومدينة البدرشين لتعديات بالبناء المخالف في قرى أبورجوان، دهشور، الشوبك، العزيزية، وأبوصير، بمساحات تتراوح من 80 إلى 350 مترًا مربعًا.

كما أزيلت حالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بقرية سقارة، تضمنت سورًا من البلوك الأبيض وغرفًا على مساحة 3000 متر مربع.

إزالة 4 حالات تعد في أطفيح

تم تنفيذ 4 قرارات إزالة في مركز أطفيح لتعديات على أراضي أملاك الدولة، بالوحدة المحلية بقرية القبابات، على مساحة بلغت 130 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

توجيهات مشددة من المحافظ

شدد محافظ الجيزة على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، بضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون.

وأكد "النجار" أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الموجة الحالية، بالتعاون مع جهات الولاية، مع تقديم تقارير يومية عن معدلات التنفيذ، والتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المُستردة.

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تنفيذ 35 قرار إزالة للتعديات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية محافظة الجيزة إزالة 4 حالات تعد في أطفيح إزالة 14 حالة تعد في البدرشين
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