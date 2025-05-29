''مستقبل وطن'' يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

شهد مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارة وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة، في لقاء يهدف للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، ومناقشة سبل مواجهة التحديات الإقليمية، فضلا عن التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء قدم وفد حزب مستقبل وطن شرحا تفصيليا حول تاريخ تأسيس الحزب و استراتيجيته وأهدافه العامة، فضلا عن أهم المحطات التنظيمية والنيابية التي مر بها وصولا لتكوينه الأغلبية النيابية، وضخ دماء جديدة داخل الهيكل التنظيمي والقيادات، معتمدا على كوادر نسائية و شبابية مميزة، مع تعزيز قنوات التواصل بين الأمانة المركزية وكوادر الحزب في كافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ عدد هائل من المبادرات والمؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الدورية مع أعضاء الحكومة.

وخلال اللقاء أعلن الحزب موقفه الذي نبذ الجماعات المتطرفة الهدامة ، بالإضافة للرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مجددًا دعمه الكامل لمواقف القيادة السياسية، الرامية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

من جانبه، أوضح الوفد الأمريكي أن السفارة الأمريكية تسعى لتعزيز الحوار والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف السياسية في مصر، وأنها حرصت أن يكون حزب مستقبل وطن نقطة انطلاق تلك المساعي، نظرًا لمكانته كحزب الأغلبية في البرلمان، ودوره البارز في الحياة السياسية والتشريعية، مؤكدا أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تُعتبر عنصرًا حيويًا في شراكتهما الاستراتيجية ومحركًا رئيسيًا للتعاون الثنائي.

شهد اللقاء مناقشة السياسات الأمريكية، والعلاقات بين البلدين، حيث تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الدولي والإقليمي، فضلا عن التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الوفد، النائب كريم درويش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائبة سحر البزار، أمين العلاقات الخارجية المركزية بالحزب، والنائب كريم بدر، أمين البيئة المركزي بالحزب، والدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بالحزب.

وضم وفد السفارة الأمريكية، سكوت سانفورد، المستشار السياسي بالسفارة، ودانوفا كربيري، نائب المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية، ومنال ألفريد مسئول التواصل السياسى بالسفارة الأمريكية.