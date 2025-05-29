مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء بـ 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

تمكنت حملة من الإدارة العامة للضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من ضبط مصنع متخصص في إنتاج حفاضات الأطفال المغمورة وبعض المنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر نتيجة قيامه بالتلاعب في عدادات الاستهلاك الخاصة بالمصنع، وعلى إثرها تم مداهمة المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبحسب مصدر في تصريحات إلى مصراوي، فإن المصنع المقام ملحق به هنجر كبير يضم ماكينات مختلفة تقوم بتصنيع الحفاضات بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر.

ونوه المصدر، إلى رفض المتواجدين داخل المصنع منح أعضاء الضبطية القضائية المستندات اللازمة لتحرير المحضر بالمخالفة التي تقدر بشكل أولي بحوالي 19 مليون جنيه، نتيجة تلاعب في العدادات الموجودة.

ضمت الحملة المهندسة عزة عبده، المشرف على قطاعات الشئون الفنية بالشركة، والمحاسب أحمد المصري، مدير عام الضبطية القضائية بالشركة، والمهندس أحمد الباجوري، والمهندس محمد البحيري، والمهندس محمد فؤاد، والمهندس السباعي.

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