لتجنب حدوث جلطات.. طبيب شهير يوجه نصائح لحجاج بيت الله الحرام

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حالة الجو في المملكة العربية السعودية حار جدًا، ويجب على كل حاج الالتزام بالتعليمات أثناء أداء مناسك الحج، حتى لا تكون هناك حالات وفاة كما حدث في العام الماضي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه يجب على أصحاب الأمراض اختيار الوقت المناسب، ولا يتم أداء المناسك في وقت الذروة، ووقت أشعة الشمس القوية.

ونوه إلى ضرورة الحظر من التعرض لضربات الشمس، والجلطات، والأزمات القلبية، وسكتات دماغية.

وأشار إلى أن مرضى السكر والقلب، عليهم أداء المناسك في وقت انخفاض حرارة الجو، لأن ارتفاع حرارة الجو يسبب مشكلات بالدم وبناء عليه قد يحدث جلطات.

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