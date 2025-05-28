بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء وصندوق "تحيا مصر"

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر، بروتوكول تعاون مشترك؛ بهدف توحيد الجهود في دعم المشروعات والمبادرات التي تُسهم في توفير غذاء آمن وصحي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.



شهد مراسم التوقيع كل من: الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهتين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات الرقابة الغذائية، والدعم الفني، والتدريب، وتنفيذ حملات توعية موسعة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والغذاء في المناطق الأكثر احتياجًا.



وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، من أجل تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وأضاف:"تعاوننا اليوم يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مجالات الرقابة والدعم الفني والتوعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة الغذاء المتداول في الأسواق، نؤمن أن هذا البروتوكول سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال العمل على تحسين جودة الغذاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين".



ومن جهته؛ قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يُعد خطوة استراتيجية تدعم جهود الصندوق في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ضمان وصولهم إلى غذاء آمن وصحي.



وقال:"نحن نؤمن أن الشراكة مع هيئة بحجم وخبرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ستُعزز من كفاءة مشروعاتنا في مجالات التغذية والدعم المجتمعي، ونعمل سويًا على إطلاق مبادرات مستدامة تركز على الوقاية والتوعية، بما يسهم في تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطن".



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود البروتوكول اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وفقًا لمراحل عمل واضحة وآليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.