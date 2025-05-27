مصر في الصدارة إقليميًّا وإفريقيًّا بالتصنيفات الدولية للجامعات 2025

كتب- محمد سامي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات على منصاته الرسمية، استعرض من خلالها حجم التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، في ظل التوسع غير المسبوق في إنشاء الجامعات وتطوير منظومة التعليم العالي.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن الدولة تواصل جهودها لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مؤسساته؛ ما انعكس على القفزة النوعية للجامعات المصرية ضمن أبرز التصنيفات الدولية لعام 2025، لترسخ مصر بذلك مكانتها الأكاديمية عربيًّا وإفريقيًّا، وتؤكد نجاحها في بناء نظام تعليم عالٍ تنافسي ومواكب للمعايير العالمية.

وأظهرت الإنفوجرافات أن مصر تصدرت الدول العربية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "Times Higher Education" لعام 2025، الذي يقيم أكثر من 2000 جامعة استنادًا إلى 13 مؤشرًا فرعيًّا؛ تشمل مجالات التدريس والبحث وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية.

وارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف منذ صدوره، ليصل إلى 35 جامعة عام 2025، مقابل 28 جامعة عام 2024، و26 جامعة عام 2023، بعد أن كانت جامعة واحدة عام 2011، في حين لم تدرج أية جامعة مصرية بالتصنيف خلال أعوام "2013 و2014 و2015".

وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًّا والثانية عربيًّا في عدد الجامعات المدرجة في تصنيف "سيماجو" الإسباني لعام 2025، الذي يقيم المؤسسات الأكاديمية والبحثية بناءً على مؤشرات الأداء البحثي والمخرجات الابتكارية والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب.

وارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف إلى 52 جامعة في 2025، مقابل 51 جامعة في 2024، و15 جامعة فقط في 2009، وتقدمت 12 مركزًا بمؤشرScimago" " للنشر العلمي منذ صدوره، لتحتل المرتبة 25 عام 2024، مقابل المرتبة 37 عام 1996.

واستعرضت الإنفوجرافات تصدر مصر المرتبة الأولى إفريقيًّا والثانية عربيًّا في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "QS" البريطاني لعام 2025، بإجمالي 15 جامعة، مقابل 6 جامعات عام 2020، إلى جانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف ذاته للجامعات العربية إلى 36 جامعة عام 2025، مقابل 22 جامعة عام 2020.

ويعتمد تصنيف "QS" البريطاني على 8 مؤشرات لتقييم كل جامعة؛ بما في ذلك السمعة الأكاديمية للجامعة، وكيفية إعداد الطلاب لسوق العمل ونسبة الطلاب الدوليين لما يقرب من 1500 جامعة على مستوى العالم.

وأظهرت الإنفوجرافات تصدر مصر الدول العربية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "US News" لعام 2025، بواقع 29 جامعة، مقارنةً بـ27 جامعة عام 2024، و11 جامعة عام 2019.

ويعتمد تصنيف "US News" على 13 مؤشرًا لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وتقييماتها من قِبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم.

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