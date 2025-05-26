كتب- محمد أبو بكر:

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً للمشاركين في عروض "ديزني على الجليد" (Disney ON Ice) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 وحتى 31 مايو الجاري، وذلك لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وزارت الوفود بمنطقة أهرامات الجيزة الهرم الأكبر من الخارج ومنطقة أبو الهول كما استمعوا لشرح عن هذه المنطقة الأثرية العريقة التي تعد أحد أشهر المواقع الأثرية في مصر وأحد الأدلة على عبقرية وبراعة المصري القديم ولاسيما في الهندسة والعمارة.

كما توجهت الوفود إلى المتحف المصري الكبير حيث قاموا بجولة بمنطقة البهو الرئيسي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، استمتعوا خلالها بمشاهدة العديد من كنوز المتحف والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مدار حقب تاريخية مختلفة.

وأعربت الوفود عن سعادتهم بهذه الزيارات واستمتاعهم بما شاهدوه، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تشارك في رعاية عروض "ديزني على الجليد" التي تستضيفها مصر، حالياً، وتُقام العروض بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر بالقاهرة.