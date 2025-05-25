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سرقة بعض كابلات مونوريل شرق النيل.. وبيان رسمي من هيئة الأنفاق

05:56 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا اليوم بشأن تلاحظ حدوث بعض سرقات كابلات مونوريل شرق النيل في الآونه الأخيرة.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه قد تم التعامل مع هذه السرقات بجدية تامة من قبل الهيئة بصفتها المالك ومن شركة ألستوم بصفتها المقاول.

وشددت على أنه قد تم القبض على الجناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة تطبيق العقوبات القانونية وتم تحرير عدة محاضر فى النيابة بهذا الخصوص.

كما تؤكد الهيئة على اهتمامها البالغ بالتصدي لهذه النوعية من الجرائم وكذلك متابعتها الدقيقة للمحاضر المحررة في النيابة لحين إصدار الأحكام على الجناة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين، بعدم الاقتراب من مسار قطار المونوريل حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الموت حيث أنه قد تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائي على مسار المشروع ويجرى حاليا عمل التجارب اللازمة للتشغيل لقطارات المونوريل.

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الهيئة القومية للأنفاق سرقات كابلات مونوريل شرق النيل النيابة
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