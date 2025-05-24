صور.. كامل الوزير يتفقد عددًا من مشروعات النقل بالصعيد

كتب- محمد نصار:

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق والبنية التحتية لربط المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة الطرق القومية.

أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

تفقد الوزير أعمال تطوير وازدواج المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 72 كم، والتي بلغت نسبة تنفيذها 75%، حيث يشمل القطاع تنفيذ 6 حارات مرورية في كل اتجاه (3 رئيسية و3 لخدمة الشاحنات)، بعرض إجمالي 46 مترًا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 1226 كم، الذي يعد أحد المحاور التنموية الحيوية ويربط القاهرة بمدينة كيب تاون، بما يدعم التجارة البينية مع الدول الإفريقية.

كما اطلع الوزير على نسب التنفيذ في باقي قطاعات الطريق، والتي شملت:

- افتتاح المسافة من القاهرة حتى المنيا (230 كم) في ديسمبر 2021.

- افتتاح المسافة من المنيا حتى القوصية (60 كم) في مارس 2023.

- الانتهاء من تنفيذ المسافتين السباعية–إدفو (25 كم) وإدفو–أسوان (87.5 كم) في مارس 2025.

- التقدم في تنفيذ المسافة القوصية–أسيوط (57 كم) بنسبة 75%.

- تقدم العمل في المسافة الأقصر–السباعية (113 كم).

- تنفيذ المسافة أسوان–توشكى (215 كم) بنسبة 23%.

- التخطيط لتنفيذ المسافتين أسيوط–الأقصر (336 كم) وتوشكى–أرقين (103 كم).

وقد وجه الوزير، بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في التنفيذ، والتأكيد على وسائل السلامة المرورية، وإزالة أي تعديات على جانبي الطريق، وتسوية الأرض لمسافة 50 مترًا على الجانبين، وعدم تشغيل طريق الخدمة إلا بعد الانتهاء الكامل من الرصف واستلامه رسميًا.

إنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي

تفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع وصلة طهطا – الصحراوي الغربي بطول 20 كم، والتي بلغت نسبة إنجازها 82.7%. وأكد أن المشروع يمثل شريانًا تنمويًا يربط المنطقة الصناعية غرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، ويسهّل نقل المنتجات الصناعية إلى الأسواق الداخلية والخارجية عبر الطريق الصحراوي الغربي.

مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الثاني – أكتوبر / أسوان / أبوسمبل):

تفقد الوزير مسار ومحطات الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع في المسافة من المنيا حتى سوهاج، بمرافقة قيادات وزارة النقل، حيث تابع أعمال الإنشاءات بمحطات القطار السريع والإقليمي، والتي يبلغ عددها في هذه المرحلة 11 محطة (2 قطارات سريعة – 9 قطارات إقليمية).

محطتا القطار السريع

- أسيوط: تخدم المدينة الجديدة، مطار أسيوط، والمنطقة الصناعية، وترتبط بمحور أسيوط الصحراوي.

- سوهاج: تخدم مطار سوهاج، والمنطقة الصناعية بجرجا، وسوهاج الجديدة.

محطات القطار الإقليمي تشمل:

(أبو قرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبو تيج – الغنايم – طهطا – جهينة).

وتخدم هذه المحطات التجمعات السكنية والمناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات "الريف المصري" والمراكز الإدارية.

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية للمحطات، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة للالتزام بالجداول الزمنية، وأوضح أن مواقع المحطات تم اختيارها لتكون قريبة من الطرق السريعة ومحاور النيل، وتتكامل مع مختلف وسائل النقل لخدمة سكان مدن وقرى الصعيد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو منظومة نقل جماعي مستدام وصديق للبيئة.

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