بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بمحافظة المنيا

كتب- محمد أبو بكر:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بمحافظة المنيا.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "فتراحموا"، وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الخطبة توعية الجمهور بمخاطر وآثار العنف الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع، علما بأن الخطبة الثانية تتناول خطورة الوصم الاجتماعي وآثاره السلبية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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